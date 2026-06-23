Путин назвал заявления Запада о российской угрозе ложными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ложными заявления западных стран о якобы существующей российской угрозе.

Во время встречи с выпускниками российских вузов Путин отметил, что в западных странах открыто высказываются о подготовке к войне с Российской Федерацией, наращивая для этой цели бюджеты.

"Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - высказался президент РФ.

Ранее Владимир Путин жестко раскритиковал заявления европейских политиков о якобы существующей угрозе нападения России на страны Запада. Глава государства назвал эти домыслы «бредом» и «враньем», подчеркнув, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и используются для оправдания собственных действий.