Путин: Бойцы СВО освобождают исторические земли России

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Президент России Владимир Путин, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, указал, что российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом. Они возвращают России те территории, которые исторически ей принадлежали, и всегда были ее частью.
Об этом глава государства говорил в ходе встречи с выпускниками российских военных высших учебных заведений 23 июня.
«Российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», - заявил Путин.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин заявил на пресс-конференции 30 мая о приближении завершения конфликта на Украине. Он отметил, что российские войска ежедневно наступают по всем направлениям в рамках специальной военной операции, что и дает основания для таких выводов.
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