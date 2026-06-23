Путин: Бойцы СВО освобождают исторические земли России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, указал, что российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом. Они возвращают России те территории, которые исторически ей принадлежали, и всегда были ее частью.

Об этом глава государства говорил в ходе встречи с выпускниками российских военных высших учебных заведений 23 июня.

«Российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», - заявил Путин.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин заявил на пресс-конференции 30 мая о приближении завершения конфликта на Украине. Он отметил, что российские войска ежедневно наступают по всем направлениям в рамках специальной военной операции, что и дает основания для таких выводов.

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