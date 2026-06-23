На Алтае осудили женщину, которая плеснула уксусной кислотой в лицо сопернице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Алтайского края плеснула уксусом в соперницу после того, как узнала об измене мужа. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Из материалов дела стало известно, что к семейной паре в гости пришла молодая девушка. Гостья сообщила супругам, что встречается с мужем хозяйки и планирует с ним поездку. Обиженная супруга плеснула уксусной кислотой в лицо обидчице. Та в свою очередь получила химический ожог правого глаза и снижение зрения.

Подсудимая признала вину. Мировой суд приговорил ее к одному году ограничения свободы, взыскал 9200 рублей материального ущерба и 100 тыс. рублей морального вреда.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянка нашла оригинальный способ, чтобы отомстить сопернице. Оказалось, она решила разместить ее личный номер телефона на сайте интим-знакомств.