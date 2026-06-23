В Адыгее зафиксировано рекордное количество стобалльных итогов ЕГЭ

Источник: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Республика Адыгея установила абсолютный рекорд по числу максимальных оценок на Едином государственном экзамене за всю историю проведения тестирования в регионе.

Свежие данные результатов экзаменов по обществознанию и физике школьников Республики Адыгея пополнили копилку достижений сразу пятью стобалльными показателями. По обществознанию высшего порога достигли Виктория Берген, представляющая образовательный центр №1 Майкопского района, и Елизавета Волик из лицея №8 столицы республики Майкопа. Среди лучших по физике оказались Темир Схабо из Адыгейской республиканской гимназии, Дарья Кроль из майкопской семнадцатой школы и Алиса Ловцова, также обучающаяся в лицее №8. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для Дарьи Кроль этот результат стал уже вторым высшим показателем — ранее она получила такую же оценку по математике.

Глава региона Мурат Кумпилов, комментируя предварительные итоги, выразил уверенность, что это не последние высокие достижения школьников в текущей экзаменационной кампании. Он обратился к выпускникам с поздравлениями, назвав их успех выдающимся. Руководитель республики подчеркнул, что подобные результаты — плод многолетнего систематического труда, который обеспечил ребятам фундаментальные знания.

«100 баллов на ЕГЭ – это пример настойчивости и дисциплины, серьезной работы как самих учеников, так и преподавателей, наставников и, конечно, родителей. Совместная работа, поддержка и вера в детей играют ключевую роль в их успехах», - сказал руководитель региона.

В своём обращении Мурат Кумпилов отметил, что ЕГЭ представляет собой важнейший жизненный этап, позволяющий школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и определить дальнейшую траекторию развития. Он выразил надежду, что нынешние победы станут прочным фундаментом для новых свершений и распахнут перед молодыми людьми широкие возможности для обучения как в вузах родной республики, так и в учебных заведениях других российских регионов.

На сегодняшний день в Адыгее насчитывается уже тринадцать обладателей стобалльных результатов, причём общее число максимальных оценок достигло четырнадцати. Мурат Кумпилов напомнил, что каждому выпускнику Адыгеи, показавшему высший балл по любому предмету, гарантирована денежная премия в размере ста тысяч рублей, причём выплата полагается за каждый сданный на максимум экзамен.

Глава региона также выразил уверенность, что впереди у выпускников будет ещё множество ярких свершений и поводов для гордости, а власти республики продолжат оказывать всестороннюю поддержку, помогать в выборе пути и создавать комфортные условия для самореализации подрастающего поколения.