МО: над регионами РФ средства ПВО сбили 47 украинских БПЛА за шесть часов Фото: ТАСС/ Александр Река

С 08:00 МСК 23 июня сбито 47 украинских БПЛА над регионами России. Вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской областей. Также цели были ликвидированы над Краснодарским краем и республикой Адыгеей. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«23 июня с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил, что за прошлые сутки российские системы ПВО над разными регионами страны уничтожили более 420 вражеских беспилотников. Отмечается, что больше всего от вражеских атак страдает российское приграничье. Киев пытается атаковать гражданские объекты, чтоб посеять панику и добиться больших жертв.