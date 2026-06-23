Путин: РФ во все времена провоцировали, а потом обвиняли в агрессии

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин рассказал об историческом взаимоотношении России со многими зарубежными странами. Свое мнение он высказал во время встречи с выпускниками военных вузов. Путин отметил, что Россию всегда провоцировали, а после защиты ее интересов обвиняли в агрессии.

«Я вот не случайно, если вы обратили внимание, маленькую ремарочку сделал. Практически всегда нас провоцировали, а когда мы начинали защищать свои интересы, говорили: "А! Вот Россия агрессивная". И тут же продолжали все, что задумали изначально», — сказал глава государства во время выступления перед выпускниками.

Нужно отметить, что в Кремле не раз подчеркивали, что Россия никому никогда не угрожает. В том числе и Евросоюзу. Но при необходимости страна будет готова защищать свой суверенитет и законные интересы даже военным путем. Однако Москва выступает за то, чтобы решать любые вопросы в дипломатическом русле.