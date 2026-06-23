«Удачи вам, с Богом!»: Путин дал напутствие будущим офицерам ВС России

Путин дал наставление выпускникам военных вузов в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин дал напутствие будущим офицерам ВС России, окончившим высшие военно-учебные заведения в Москве.

Президент напомнил выпускникам главную цель работы военнослужащих. Он заявил, что отныне в их задачи входит обеспечить защиту граждан России и всей страны.

Путин поздравляет выпускников высших военно-учебных заведений в Москве

«Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное: Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства. Удачи вам! С Богом!», - сказал политик.

Путин поздравляет выпускников высших военно-учебных заведений в Москве

Следует напомнить, что 12 июня глава государства подписал указ, согласно которому штатная численность российских войск устанавливается в размере 2 миллионов 399 тысяч солдат.