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НовостиПолитика23 июня 2026 11:35

Путин напомнил Киеву об атаке на Старобельск после слов о готовности к диалогу

Путин высказался о действиях Киева на встрече с выпускниками военных вузов
Марк СОКОЛОВ
Путин напомнил Киеву об атаке на Старобельск после слов о готовности к диалогу

Путин напомнил Киеву об атаке на Старобельск после слов о готовности к диалогу

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, как понимать удар Украины по колледжу в Старобельске после слов Киева о якобы готовности к диалогу. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на встрече с выпускниками военных вузов.

На тему громких заявлений Киева глава государства высказался во вторник, 23 июня. Тогда он подчеркнул, что необходимо учитывать происходящие события. В том числе атаку Вооруженных сил Украины на колледж с детьми в Старобельске. Владимир Путин поинтересовался, как можно понимать подобные действия при условии того, что Киев твердит о якобы готовности к диалогу.