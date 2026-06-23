Путин напомнил Киеву об атаке на Старобельск после слов о готовности к диалогу Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, как понимать удар Украины по колледжу в Старобельске после слов Киева о якобы готовности к диалогу. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на встрече с выпускниками военных вузов.

На тему громких заявлений Киева глава государства высказался во вторник, 23 июня. Тогда он подчеркнул, что необходимо учитывать происходящие события. В том числе атаку Вооруженных сил Украины на колледж с детьми в Старобельске. Владимир Путин поинтересовался, как можно понимать подобные действия при условии того, что Киев твердит о якобы готовности к диалогу.