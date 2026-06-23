Лукашенко попросил жителей Гомельской области не беспокоиться из-за угроз Киева. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей Гомельской области не волноваться из-за угроз Киева. Об этом сообщил глава региона Иван Крупко, его слова приводит БелТА.

Крупко рассказал об этом по итогам встречи с Лукашенко. По его словам, в регионе постоянно работают над безопасностью.

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — сказал Крупко.

Отдельно главе государства доложили о ситуации в приграничных районах. Усиленный режим работы на границе сохраняется уже не первый год.

«Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая», — отметил глава Крупко.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угрозы Киева направлены на втягивание Беларуси в конфликт напрямую. Он напомнил о договоре РФ и РБ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По словам Лаврова, при необходимости Москва готова принять предусмотренные договором меры для безопасности союзника.