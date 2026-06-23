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НовостиПолитика23 июня 2026 11:57

Белоусов: ВС РФ активно внедряют искусственный интеллект и робототехнику

Министр обороны РФ заявил, что армия использует искусственный интеллект, робототехнические комплексы и интегрированные системы управления
Анна АДАМАЙТЕС
Белоусов: ВС РФ активно внедряют искусственный интеллект и робототехнику. Фото: Минобороны РФ

Белоусов: ВС РФ активно внедряют искусственный интеллект и робототехнику. Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России активно внедряют ИИ, а также робототехнику. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов 23 июня, во вторник, на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления", - сообщил Белоусов.

Ранее KP.RU писал, что ивановские десантники на Херсонском направлении активно применяют наземные робототехнические комплексы с элементами ИИ для разминирования, логистики и других задач. Наземные роботизированные комплексы выполняют наиболее опасные и затратные по трудозатратам задачи в прибрежной зоне Днепра. С их помощью ведется дистанционное разминирование дорог и подъездных путей к передовым позициям.