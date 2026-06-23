Госдума приняла новый закон о семье и детях: он должен помочь тем, кому сложно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что ГД на заседании 23 июня приняла новый закон о семье и детях. Отмечается, что он затронет большое количество россиян. Об этом он высказался в своем канале в «Максе».

«Сегодня приняли федеральный закон, направленный на поддержку семьи и ребенка. Введёнными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребёнка или последующих детей родители смогут воспользоваться «кредитными каникулами» по ипотечным договорам. Длительность льготного периода составит до 1,5 лет», — отметил Володин в своем обращении к народу РФ.

Семьи с детьми могли получить отсрочку по ипотеке на 6 месяцев при выполнении условий. Новый закон расширит эту поддержку. Действие новых норм распространяется на договоры, заключенные до их вступления в силу, отметил парламентарий.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что важно сделать жизнь многодетных семей комфортной. Отмечается, глава государства указал на то, что необходимо поддерживать институт семьи, и это в первую очередь обязанность правительства.