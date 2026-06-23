Рябков: РФ надеется, что США продолжат искать решение конфликта на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия надеется, что США будут продолжать пытаться найти решение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее замминистра отметил, что Москва на данный момент не обсуждает даты нового раунда консультаций с Вашингтоном по так называемым "раздражителям". По его словам, еще рано обсуждать сроки новых раундов. Вместе с тем, консультации России со Штатами состоятся в любом случае.

Рябков подчеркнул, что в настоящий момент ряд важных вопрос "подвисает", а по мелким темам специальные консультации не нужны.