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НовостиПроисшествия23 июня 2026 12:25

Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Трагедия с ребенком в Ростове-на-Дону произошла на улице Народного Ополчения
Марк СОКОЛОВ
Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после гибели двухлетнего ребенка. Мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Трагедия произошла на улице Народного Ополчения. Надзорное ведомство сейчас выясняет причины и обстоятельства случившегося.

«Организована проверка, в том числе выясняется, насколько родители мальчика выполняли свои обязанности. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Похожая трагедия недавно произошла в Нижнем Тагиле. Там из окна девятого этажа выпала девочка. Ребенок погиб, а на место ЧП приезжали полиция и скорая помощь.