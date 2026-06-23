Два человека погибли во время работы в канализации под Владимиром Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области два работника "Владимирводоканала" погибли во время работ на канализационных сетях, еще двое пострадали. Об этом сообщила областная прокуратура.

В пресс-службе отметили, что прокуратура Владимира организовала проверка по факту несчастного случая, произошедшего 23 июня в МУП "Владимирводоканал".

"По предварительным данным, в ходе ремонтных работ, проводившихся на канализационных сетях в районе дома №27ж по Судогодскому шоссе, произошла гибель двоих работников, спустившихся в канализационный колодец", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, еще двое сотрудников предприятия доставлены в больницу.

Как писал сайт KP.RU, в марте в Самарской области на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы в колодце. По этому факту следователями СК была организована проверка.