Путин: ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы раскачать общество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. Об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных высших учебных заведений.

"Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество", — сказал Путин.

Президент отметил, что массированное применение ВСУ беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре поддерживается западными странами. Он добавил, что подобные действия направлены не только на физическое разрушение, но и на психологическое давление на российское общество. Глава государства также подчеркнул, что происходящее на линии боевого соприкосновения, в частности тяжелое положение ВСУ, Киев при этом "выносит за скобки".

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются террористическими методами и не влияют на ход спецоперации.