Политолог назвала новую угрозу для Израиля

Политолог назвала новая угроза для Израиля Фото: REUTERS.

В Израиле в последнее время Турцию все чаще воспринимают как потенциальный фактор риска из-за ее антиизраильской риторики и растущей активности в Сирии. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала заведующая группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«Турция, ее антиизраильская риторика и активность в Сирии действительно воспринимаются как риск для Израиля», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, каждый из этих факторов по отдельности не вызывал бы серьезной обеспокоенности, однако в совокупности они формируют у израильских властей ощущение угрозы. При этом Самарская исключила вероятность прямого военного столкновения между Турцией и Израилем в обозримом будущем.

360.ru обратился к экспертам, чтобы выяснить, что может произойти в отношении этих двух стран. Политологи считают вероятность прямого военного конфликта между Турцией и Израилем низкой, но допускают нарастание напряженности.