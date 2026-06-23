Мошенники активизировали один тип атак Фото: REUTERS.

Мошенники начали массово подделывать сайты министерств и ведомств. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (ГК «Кросс технолоджис»).

Если в начале 2026 года злоумышленники создавали около 30 фейковых госресурсов в месяц, то в апреле и мае произошел резкий скачок — количество новых сайтов выросло на 36% и 45% соответственно.

Чаще всего мошенники эксплуатируют образы Роскомнадзора, Минцифры и Росфинмониторинга. Среди популярных схем эксперты выделяют «проверку безопасности» аккаунтов, верификацию через мессенджеры на поддельных страницах, «проверку утечки» персональных данных.

По словам руководителя сервиса SBA Сергея Трухачева, образ госорганов усыпляет бдительность жертв. Фейковые сайты часто служат лишь промежуточным этапом: они создают иллюзию легальности перед последующим звонком лжечиновников. При этом аналитики отмечают, что мошеннические базы сотрудников ведомств часто сделаны небрежно — с ошибками в анкетах и некорректными данными.

Глава Волонтерского корпуса Богородского округа Максим Зотов предупредил о мошенничестве с ИИ-изображениями потерянных животных. Злоумышленники выдают себя за волонтёров или сотрудников приютов и требуют деньги за возврат питомцев, используя поддельные фото. Они настаивают на срочном переводе средств через онлайн-сервисы, передает «Царьград».