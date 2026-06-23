Путин: Донбасс воспользовался правом на самоопределение по Уставу ООН Фото: REUTERS.

Донбасс объявил о своей независимости от Киева и заключил договор с Россией в полном соответствии с международным правом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Мы [Киеву] в 2022 году еще сказали: "Уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить". Они провели референдум, они заявили о собственном государстве, суверенном, в полном соответствии с Уставом ООН", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что первая статья Устава ООН гласит: каждый народ имеет право на самоопределение. Таким образом люди, проживавшие и проживающие в Донбассе, - в Донецкой и Луганской республиках, воспользовались своим правом, предоставленным им Уставом ООН. Они объявили о независимости и имели на это право, отметил российский лидер.

Также Путин указал, что Донбасс имел право заключить с РФ договор, который ратифицировал российский парламент. В соответствии с этим соглашением Москва должна была оказывать помощь, что и делала. Никаких нарушений нет ни в чем, констатировал президент РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что Россия на протяжении восьми лет проявляла сдержанность и предпринимала попытки дипломатического урегулирования, однако была вынуждена принять меры для защиты жителей Донбасса.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш не смог предоставить исследование, на которое якобы опиралась его позиция относительно права жителей Крыма и Донбасса на самоопределение.