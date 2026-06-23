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НовостиВ мире23 июня 2026 13:21

Миронов предрек распад Британии: что станет причиной

Миронов: чехарда премьеров Британии – это маркер возможной катастрофы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Миронов предрек распад Британии: что станет причиной

Миронов предрек распад Британии: что станет причиной

Фото: REUTERS.

В Великобритании углубляется жесткий политический кризис. Премьер Кир Стармер объявил об отставке, став четвертым сменившимся главой кабмина с 2022 года. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил RTVI, что эта «чехарда» ведет страну к катастрофе и возможному распаду.

Миронов назвал британских лидеров некомпетентными и безответственными. Он напомнил о «клоуне» Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и «безликом» Стармере, чьи речи похожи на выкладки ранних моделей ChatGPT.

По его мнению, деградация управления на фоне антииммигрантских протестов грозит приходом ультраправых и последующим отделением Шотландии и Северной Ирландии.

«Самоуверенные, некомпетентные и безответственные люди, которые продолжают разжигать войны, снабжать преступный киевский режим оружием и деньгами», — заключил лидер «Справедливой России».