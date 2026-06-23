В Венгрии поймали каннибала, таскавшего домой части тела с заброшенных кладбищ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Венгрии арестован каннибал. Он выкапывал тела на заброшенных кладбищах и приносил их домой для приготовления еды. Об этом пишет издание Daily Mail.

Речь идет о 30-летнем мужчине, который работал санитаром. Его арестовали в Будапеште. При обыске в доме мужчины следователи обнаружили черепа, целую голень и кисть, а также реконструкцию человеческого лица, сделанную из кожи. Другие кости хранились в чемодане.

В банке найдено сердце, полиция проверяет его происхождение. Мужчина, признавшийся в сборе частей тел, объяснил, что собирал органы, готовил из них еду и ел.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ревде мужчина откусил нос незнакомцу — врачи пытались пришить его обратно. Медики сделали всё возможное, но лицо пострадавшего оказалось изуродованным навсегда.