В Венгрии поймали каннибала, таскавшего домой части тела с заброшенных кладбищ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Венгрии арестован каннибал. Он выкапывал тела на заброшенных кладбищах и приносил их домой для приготовления еды. Об этом пишет издание Daily Mail.
Речь идет о 30-летнем мужчине, который работал санитаром. Его арестовали в Будапеште. При обыске в доме мужчины следователи обнаружили черепа, целую голень и кисть, а также реконструкцию человеческого лица, сделанную из кожи. Другие кости хранились в чемодане.
В банке найдено сердце, полиция проверяет его происхождение. Мужчина, признавшийся в сборе частей тел, объяснил, что собирал органы, готовил из них еду и ел.
Ранее KP.RU сообщил, что в Ревде мужчина откусил нос незнакомцу — врачи пытались пришить его обратно. Медики сделали всё возможное, но лицо пострадавшего оказалось изуродованным навсегда.