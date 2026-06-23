Лавров заявил о желании Европы добиться от России капитуляции Фото: REUTERS.

Все высказывания европейских стран относительно украинского конфликта представляют собой требования капитуляции от России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД.

Дипломат отметил, что со стороны стран Европы не было действий после того, как возобновленные в 2025 году контакты Москвы и Киева были прерваны в одностороннем порядке режимом Владимира Зеленского "в разгар обсуждения дополнительных шагов, которые позволили бы эти переговоры сделать более результативными".

По его словам, Москва видит известные игры "плохого и не очень плохого полицейского" со стороны Европы.

"Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Лондона, Парижа, Берлина и из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции", — сказал министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров указал, что европейские страны не являются нейтральными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия потерпела поражение в конфликте.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с бойцами спецоперации признал заявил, что сейчас к России "лезут и объединяют свои усилия" страны со всего Запада. Но они поторопились объявить, что нанесли РФ стратегическое поражение, подчеркнул глава государства.