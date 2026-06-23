Do Rzeczy: украинцы жалуются на агрессивное отношение к ним в Польше Фото: REUTERS.

Украинцы в Польше все чаще жалуются на агрессивное отношение и растущую неприязнь. Об этом пишет Do Rzeczy со ссылкой на Wirtualna Polska.

По данным издания, политический спор между Варшавой и Киевом уже отражается на повседневной жизни беженцев из Незалежной. Так, украинская драматург Лена Лагушонкова призналась, что старается лишний раз не показывать свою национальность в общественных местах.

«Я не разговариваю по-украински по телефону, особенно когда вечером стою одна на остановке или иду по улице», — сказала она.

Похожие опасения описала актриса Оксана Черкашина. Она рассказала, что стала следить за произношением в магазинах и старается вести себя максимально вежливо. Писательница Александра Иванюк, в свою очередь, заявила, что напряжение уже вышло на улицы. Так, по ее словам, в автобусах звучат недоброжелательные комментарии, а в кафе люди могут пересесть за другой столик, услышав украинскую речь.

Немногим ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Поводом стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА*. После этого отношения Варшавы и Киева снова обострились.

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.