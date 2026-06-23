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НовостиПолитика23 июня 2026 14:02

"Пришло время вести переговоры": Во Франции высказались о конфликте на Украине на фоне ссоры Варшавы и Киева

Дюпон-Эньян: Скандал с ОУН* показал необходимость завершить конфликт на Украине
Сергей ГАПЧУК
Дюпон-Эньян: Скандал с ОУН* показал необходимость завершить конфликт на Украине

Дюпон-Эньян: Скандал с ОУН* показал необходимость завершить конфликт на Украине

Фото: REUTERS.

Скандал между Варшавой и Киевом из-за героизации нацистских приспешников из ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) показывает, что Европа должна выступить за завершение конфликта на Украине. Об этом заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Когда польский реализм берет верх над трансатлантической идеологией, это становится ярким сигналом: пришло время вести переговоры о мире в Европе, а не подпитывать бесконечный конфликт за счет простых людей", — написал политик в соцсети X.

Он отметил, что решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского Ордена Белого Орла свидетельствует, что даже самые преданные союзники отдаляются от Украины, так как больше не могут терпеть упрямство и исторические провокации Киева.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня польский президент отобрал у украинского главаря Орден Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Навроцкий напомнил, что президент Польши является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой государственной награды.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ