Новым послом РФ в Абхазии может стать экс-губернатор Белгородской области Гладков: подробности

Затулин: Депутаты поддержали кандидатуру Гладкова в качестве посла РФ в Абхазии Фото правительство Белгородской области

Комитет Государственной Думы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла РФ в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Константина Затулина.

"Новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал парламентарий.

Депутат отметил, что кандидатуру Гладкова поддержали члены комитета. Гладков сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина, уточнил Затулин.

Как писал сайт KP.RU, 15 мая президент РФ Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

Напомним, Вячеслав Гладков покинул пост главы региона 13 мая, он подал в отставку по собственному желанию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что претензий к его работе у Кремля нет.