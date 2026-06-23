Певец Григорьев-Апполонов выложил редкое фото взрослого сына с дипломом МГИМО. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный как «Рыжий» из группы «Иванушки International», показал редкое фото взрослого сына. Артист рассказал, что 22-летний Иван окончил МГИМО.

Снимок с первенцем Григорьев-Апполонов опубликовал в соцсетях. Тогда же он порадовался за наследника.

«Иван успешно защитил дипломную работу! Сынок, молодец. Поздравляю с окончанием МГИМО. Уверен, у тебя получится все, что ты задумаешь. Респект. Так держать», — написал исполнитель.

Подписчики певца тепло отреагировали на публикацию. В комментариях они отметили, что сын артиста сильно вырос, а для семьи это стало важным событием.

Немногим ранее группа «Иванушки International» выступила в Новосибирске с юбилейным концертом. На сцене музыканты не только исполнили хиты, но и помогли одной из семей узнать пол будущего ребенка. Конверт с результатом открыли Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.