Путин: Киевский режим теряет одну территорию за другой Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства РФ заявил, что в ходе проведения спецоперации на Украине киевский режим теряет одну территорию за другой.

Глава государства отметил, что для киевского режима ситуация на передовой стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим.

"[Киевский режил] взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, Путин указал, что российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом. Они возвращают России те территории, которые исторически ей принадлежали и всегда были ее частью, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил о приближении завершения конфликта на Украине. Он заявил, что ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям.