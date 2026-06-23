Суд оштрафовал экс-лидера группы «Тараканы!» за нарушение закона об иноагентах. Фото: Емельянова Ольга/Дмитрий Лифанцев

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении законодательства об иноагентах. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, музыканту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Поводом для привлечения к административной ответственности стало несвоевременное представление сведений, предусмотренных законом об иностранных агентах. Суд квалифицировал действия Спирина по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за непредоставление в уполномоченный орган необходимой отчетности.

Ранее KP.RU сообщал, что счета Дмитрия Спирина* были заблокированы, его долг перед налоговой превысил 180 тысяч рублей. Проживающий за рубежом артист пытался через суд оспорить свой статус иностранного агента, однако его требования были отклонены.

* Минюст РФ включил Дмитрия Спирина в список физических лиц, признанных иностранными агентами