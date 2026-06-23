Владимир Путин потребовал принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе проведения совещания с членами Правительства РФ поручил принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских боевиков на объекты на российской территории.

Ранее глава государства отметил, что боевики вооруженных формирований Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях ВС РФ. По его словам, массированное применение ВСУ беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре поддерживается западными странами. Он добавил, что подобные действия направлены не только на физическое разрушение, но и на психологическое давление на российское общество.

Происходящее на линии боевого соприкосновения, в частности тяжелое положение ВСУ, Киев при этом "выносит за скобки", подчеркнул Путин.