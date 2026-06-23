Путин: отработка после медвузов не будет возвращением к советскому распределению Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательная отработка для выпускников медицинских вузов не является возвращением к советской системе распределения. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства 23 июня.

«Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, новая система направлена на закрепление молодых кадров в системе здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи для населения. Он уточнил, что выпускники смогут выбирать не только государственные, но и частные клиники, которые участвуют в программе госгарантий. При этом наставничество опытных врачей, по замыслу, поможет молодым специалистам быстрее адаптироваться к реальной работе и повысить квалификацию.

Ранее KP.RU писал, что с 2026 года выпускники медвузов начинают карьеру под руководством опытных наставников — врачей со стажем не менее пяти лет. Наставничество призвано помочь молодым специалистам освоиться в профессии без потери самостоятельности, при этом за эту работу наставникам полагается дополнительная оплата.