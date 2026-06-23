Фальков: переход на новую форму высшего образования завершится через 3 года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Высшее образование в России претерпит трансформацию. Отмечается, что полный переход на новую систему произойдет не раньше чем через три года. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить. И крайний у нас срок — это 2030 год», — говорится в сообщении от главы ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал новые правила отработки медиков после окончания высшего учебного заведения. Глава государства отметил, что бояться нововведений не нужно. Они не откатят выпускников в советское время с практикой распределений.