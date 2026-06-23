Стало известно о скорой смене посла РФ в Таджикистане

Затулин: Александр Кинщак скоро сменит посла РФ в Таджикистане Семена Григорьева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Комитет Госдумы по делам СНГ дал согласие на назначение послом в Таджикистане директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александра Кинщака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Константина Затулина.

Депутат уточнил, что на заседании комиссии 23 июня в закрытом режиме в соответствии с регламентом обсуждался вопрос о даче Согласия Президенту РФ по отзыву и назначению послов РФ в Таджикистане и Абхазии.

"Мой старый друг Семен Григорьев покидает свой пост в Душанбе — его меняет на эту должность Александр Кинщак, кадровый дипломат, в настоящее время возглавляющий департамент Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Константин Затулин сообщил, что комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла РФ в Абхазии. Гладков сменит в Сухуме нынешнего российского посла Михаила Шургалина.