Бортников: Зеленский – террорист, но других, с кем можно говорить, там нет Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, но на Украине пока нет других, с кем можно было бы разговаривать. Об этом в интервью ИС "Вести" директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Российская сторона учитывает данные обстоятельства. Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе", - сказал он.

По словам Бортникова, украинский главарь принимает решения соответствующие, Россия это учитывает.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть на Украине, перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Российский лидер подчеркнул, что на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, киевская верхушка перешла к организации терактов.