Дочь бывшего президента Узбекистана Лола Тилляева рассказала о разводе

Лола Тилляева, дочь экс-президента Узбекистана и мать блогерши Марьям, сообщила о разводе в личном блоге. Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лола Тилляева, дочь экс-президента Узбекистана и мать блогерши Марьям, сообщила о разводе в личном блоге. Она отметила, что, несмотря на расставание с супругом, очень счастлива.

«Покупаю себе цветы. Выбираю себя. Официально разведена. И счастлива. Впереди — интересная жизнь, которая ощущается по-настоящему моей», — резюмировала Тилляева.

Дата, причина и другие детали развода с бизнесменом Тимуром Тилляевым остаются неизвестными. Отмечается, что Лола Тилляева была замужем за предпринимателем Тимуром 27 лет. У них трое детей: Марьям, Сафия и Умар. Марьям много лет не общалась с родителями, но в прошлом году помирилась с отцом.

Ранее KP.RU сообщил, что Марьям Тилляева активно развивает свои социальные сети и участвует в проектах на телевидении. Отмечается, что она высказалась о программе «Ставка на любовь», где была участником вместе со своим парнем.