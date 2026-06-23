Глава Минобрнауки Фальков объявил о готовности вузов РФ к приемной кампании Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Как известно, приемная кампания уже стартовала 20 июня. На совещании обсуждались задачи университетов на новый набор абитуриентов. И там Фальков подчеркнул, что вузы должны обеспечить широкий доступ к высшему образованию для выпускников школ, колледжей и других граждан.

«Система сфокусирована на задачах кадрового обеспечения нашей экономики и социальной сферы», — сказал министр.

Немногим ранее приемная кампания стартовала по всей стране, в том числе в университетах, колледжах и техникумах. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, абитуриентам доступны около 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Валерий Фальков также отмечал, что 73% бюджетных мест распределены между университетам в регионах.