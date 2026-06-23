Шойгу: Ситуация с противодействием атакам дронов ВСУ будет улучшаться Фото: REUTERS.

Ситуация с противодействием атакам украинских беспилотников будет улучшаться. Об этом заявил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия дронам. Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность, добавил он.

"Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", - прокомментировал Шойгу вопрос, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.

По его словам, Россия не стоит на месте в решении этого вопроса.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях ВС РФ. Массированное применение ВСУ беспилотников для ударов по гражданским объектам поддерживается Западом.