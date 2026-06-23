Путин: Атаки ВСУ на РФ не способны повлиять на ситуацию в зоне СВО Фото: REUTERS.

Удары украинских боевиков по объектам на территории России не в состоянии повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения, где российские военные освобождают один населенный пункт за другим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти, по сути дела, террористические выпады... не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на линии боевого соприкосновения..." - сказал российский лидер.

Как отметил глава страны, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин поручил принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских боевиков на объекты на российской территории. По его словам, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны и других силовых ведомств.