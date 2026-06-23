Прозоров: Залужный нанял британскую фирму Molfar для предвыборной рекламы Фото: EAST NEWS.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пользуется услугами британской компании Molfar для продвижения своей возможной кандидатуры в президенты Украины. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По словам Прозорова, Великобритания решила сделать ставку на Залужного. Одним из инструментов его продвижения он назвал компанию Molfar, которая работает с разведкой на основе открытых источников.

«По моей информации, компания Molfar превратилась в личный инструмент бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поиску компромата на конкурентов в борьбе за президентское кресло, а также для совершения информационных атак на неугодных ему лиц через СМИ», — отметил он.

Немногим ранее KP.RU писал, что в офисе Зеленского видят в Залужном серьезного политического конкурента. По данным украинских СМИ, на Банковой пытались убедить бывшего главкома отказаться от самостоятельного участия в выборах или присоединиться к партии Зеленского. Однако окончательного ответа от Залужного тогда не было.