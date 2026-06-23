Тренер Дмитрий Пятибратов объяснил феномен Месси одной фразой

Пятибратов отметил, что восхищается стабильностью Месси. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Ветеран российского футбола и бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на Чемпионате мира 2026 года. Аргентинец продолжает демонстрировать феноменальный уровень даже в 38 лет и заслуженно считается одним из величайших футболистов в истории. Об этом пишет mk.ru.

«Человек, поцелованный Богом. Человек, который на футбольном поле имеет все. У него есть талант, и окружение, в котором он может добиваться успеха. Где бы он ни был – это и «Барселона», где самые лучшие футболисты, это и сборная, и сейчас он играет в Америке, где люди работают для него, ради него и за него», – заявил Пятибратов.

Пятибратов отметил, что восхищается стабильностью Месси, который на протяжении многих лет остается лидером своих команд. По его словам, рекорд аргентинца по шести подряд выходам в плей-офф чемпионатов мира может продержаться очень долго, поскольку повторить такое достижение крайне сложно.

При этом Пятибратов не считает сборную Аргентины безоговорочным фаворитом турнира. По его мнению, команде предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других сильных сборных.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что старается не сравнивать себя с Лионелем Месси, иначе ему пришлось бы работать еще усерднее.