ТАСС: экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов арестован на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Решение принял Тверской суд Москвы. Полубояринову предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По данным собеседника агентства, уголовное дело связано с нарушениями при санации «Связь-банка». В тот период Полубояринов работал в ВЭБ.

Отдельно подчеркивается, что расследованием занимается ГУ МВД РФ по Москве. Однако какие-либо подробности не приводятся.

Немногим ранее в Москве завершили расследование в отношении бывшего топ-менеджера концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия. Суд продлил ей арест в СИЗО как минимум до 7 июня.