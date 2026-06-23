Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус с детьми из Белоруссии объявлены в розыск Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Заказчики атаки на автобус с белорусскими детьми в Брянской области известны, они объявлены в розыск. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Расследуем, уже известны заказчики, объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время", - сказал Бастрыкин в эфире Первого канала.

Как писал сайт KP.RU, СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности в качестве обвиняемых Бровди и Иващенко по делу об атаке на автобус с детьми из Белоруссии. Кроме того, следователи установили личности трех украинских военнослужащих, которые являются непосредственными исполнителями атаки на автобус.

Напомним, утром 17 июня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек были ранены.