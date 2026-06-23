Пассажир, упавший на пути в московском метро, погиб Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажир, который упал на пути московского метро на станции «Выхино», скончался. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

«Пассажир во время реанимационных действий скончался», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, во вторник, 23 июня, на станции «Выхино» пассажир упал под поезд. Его достали, он был жив, передали медикам. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти пациента, но им это не удалось.

Ранее KP.RU рассказал о похожем случае, который произошел в московском метрополитене. Два года назад мужчина засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Благодаря прохожим он смог выбраться из опасного положения, он не пострадал. Однако прокуратура изучила видео с камер наблюдения, в надзорном органе напомнили, что переходить за ограничивающую линию запрещено.