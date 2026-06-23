Мечтавшая встретиться с Путиным испанка Люсия получила фото с его подписью Фото: REUTERS.

Испанка Люсия, мечтавшая встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, получила фотографию главы государства с его подписью. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде.

17-летнюю жительницу Испании вместе с семьей принял глава диппредставительства Юрий Клименко. Поводом стала история Люсии. Так, еще в июле 2025 года она обратилась к российскому послу с просьбой передать ее письмо президенту РФ.

В послании девушка писала, что мечтает встретиться с Путиным и хотела бы представлять Россию на международных форумах. В дипмиссии отметили, что обращение не оставили без внимания и направили по назначению. После этого Люсия получила фотографию российского лидера с подписью.

«Сейчас Люсия находится в очень важном и ответственном периоде, когда формируются жизненные ориентиры, раскрываются способности и интересы, а также делается первый серьезный выбор будущего профессионального пути», — указали в посольстве.

В диппредставительстве рассказали, что девушка планирует посвятить себя медицине. Ей также рассказали о возможностях учебы в России, изучения русского языка в Испании и участия в крупных международных мероприятиях. Среди них — Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11–17 сентября 2026 года.

Немногим ранее Владимир Путин исполнил мечту китайского инженера Пэн Пая, которого видел еще ребенком во время первого визита в КНР. Мужчина давно хотел снова встретиться с российским лидером и называл такую возможность особенной удачей. Сейчас Пэн Пай работает старшим инженером в Китае, а до этого окончил Московский автомобильно-дорожный университет.