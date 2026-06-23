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НовостиПолитика23 июня 2026 16:21

Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста Михаила Ножкина

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер 22 июня
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста Михаила Ножкина

Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста Михаила Ножкина

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР, драматурга, поэта, писателя Михаила Ножкина. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине.

Как писал сайт KP.RU, ранее невестка артиста Михаила Ножкина - Лидия Ножкина рассказала подробности смерти актера. По ее словам, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

22 июня умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Литератору и композитору было 89 лет. Актер вошел в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Одиночное плавание", "На два часа раньше" и многих других.