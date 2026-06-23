Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста Михаила Ножкина Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР, драматурга, поэта, писателя Михаила Ножкина. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине.

Как писал сайт KP.RU, ранее невестка артиста Михаила Ножкина - Лидия Ножкина рассказала подробности смерти актера. По ее словам, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

22 июня умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Литератору и композитору было 89 лет. Актер вошел в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Одиночное плавание", "На два часа раньше" и многих других.