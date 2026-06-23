"Достигла предела": В Болгарии заявили об отсутствии ресурсов для дальнейшей помощи киевскому режиму

Радев: Болгария исчерпала ресурсы по оказанию военной помощи Украине Фото: REUTERS.

Болгария достигла предела возможностей по предоставлению киевскому режиму военной или финансовой поддержки сверх ранее согласованных условий. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Его цитирует Болгарское национальное телевидение.

"После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", - заявил политик.

Однако премьер отметил, что прекращение передачи помощи со стороны ВС Болгарии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.

Как писал сайт KP.RU, ранее болгарский премьер призвал страны-члены Евросоюза пересмотреть подход к украинскому конфликту. По словам Радева, его серьезно беспокоит курс на победу над крупнейшей ядерной державой в условиях, когда у Европы слабая защита. Страны ЕС не способны перехватывать гиперзвуковое оружие и противодействовать ему, подчеркнул политик.