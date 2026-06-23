Россиянам объяснили, кому опасно есть помидоры со шкуркой

Шкурка томатов относится к плохо растворимой клетчатке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что помидоры со шкуркой подходят не всем. По ее словам, при некоторых хронических заболеваниях пищеварительной системы такой продукт может ухудшать самочувствие и вызывать дискомфорт. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Ее мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших – кишечной микрофлоры», – сказала специалист.

Диетолог пояснила, что томаты сами по себе полезны. Они содержат витамины, ликопин и каротиноиды. Однако их шкурка относится к плохо растворимой клетчатке и может быть тяжелой для чувствительного кишечника.

По словам эксперта, в период обострения гастрита, энтерита или колита свежие овощи, включая помидоры, лучше исключить. Когда болезнь находится в спокойной фазе, строгих запретов нет, но людям с хроническими проблемами ЖКТ рекомендуется по возможности очищать томаты от кожицы, чтобы снизить нагрузку на пищеварение.

Прежде дачникам рассказали, как за лето получить два урожая томатов. Агрономы отметили, что добиться этого помогают правильный полив и подкормки.