В Смоленске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы "Герои СВОего времени Смоленск"

Фото: Пресс-секретарь Правительства Смоленской области.

В 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека. Конкурсный отбор прошли 26 ветеранов СВО. 13 из них прошли очное обучение. Еще 13 военнослужащих зачислены на отложенный формат. В течение года курсанты изучали теорию, проходили стажировки,готовили и защищали свои аттестационные проекты. Участники программы освоили все предусмотренные Высшей школой госуправления дисциплины с учётом региональной специфики. Лекции и мастер-классы вели ведущие преподаватели Смоленских ВУЗов, а также сотрудники регионального правительства и Центра управления регионом.

Все выпустившиеся курсанты имеют активную гражданскую позицию, а их аттестационные работы обладают важным общественным значением.

"Мы открываем новый этап в развитии Смоленской области, привлекая к управлению тех, кто уже проявил себя в защите Отечества. Уверен, что их энергия, знания и целеустремленность принесут значительную пользу, укрепят общество и сделают регион более привлекательным. Желаю дальнейших успехов!", - написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.