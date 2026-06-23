Власти Ленобласти увеличили выплаты бойцам МОГ для отражения атак ВСУ: подробности

Дрозденко: В Ленобласти будут платить по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области будут увеличены выплаты бойцам мобильных огневых групп (МОГ), которые задействованы для борьбы с дронами противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

"Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп", - написал он.

Глава региона отметил, что условия службы в МОГ будут достойные. Зарплата составит от 200 тысяч рублей в месяц, служба предполагается только на территории Ленинградской области.

Дрозденко подчеркнул, что за каждый сбитый дрон противника - премия 100 тысяч рублей. А жизнь и здоровье бойцов будут застрахованы на сумму в два миллиона рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ленинградский военный округ показал, как проходят тренировки бойцов МОГ, которые задействованы в обороне петербургского неба от атак вражеских беспилотников. Бойцы МОГ отрабатывали навыки стрельбы из мощных пулеметов по летящим целям, а так же другие аспекты службы.