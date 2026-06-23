В Поморье реализуют программу наставничества для выпускников-медиков

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Александра КОНЫЧЕВА.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в формате прямого включения на совещании правительства страны доложил Президенту России Владимиру Путину о запуске в регионе программы наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций.

Совещание, которое провёл глава государства, было посвящено кадровым вопросам в здравоохранении. Открывая встречу, Владимир Путин поблагодарил профессоров, преподавателей медицинских вузов и колледжей, а также практикующих специалистов за то, что они передают знания и помогают молодым коллегам в профессиональном становлении. Президент подчеркнул, что такая преемственность имеет ключевое значение для повышения качества оказания медицинской помощи.

– В последние годы мы много сделали, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом в подготовке специалистов. В конце прошлого года соответствующие положения закреплены в специальном законе. Его реализация, по сути, начинается буквально через несколько дней, когда 220 тысяч выпускников медицинских вузов получат дипломы. После прохождения первичной аккредитации молодые специалисты впервые в обязательном порядке начнут свою профессиональную деятельность под руководством опытных наставников, – напомнил президент.

При этом, как уточнил Владимир Путин, речь не идёт о распределении — выпускник сам выбирает учреждение, но оно должно участвовать в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, пояснил, что федеральный закон о наставничестве, действующий с 1 марта, направлен на качественную адаптацию новичков в профессиональной среде, решение кадровых вопросов и повышение доступности медпомощи.

Александр Цыбульский, представляя опыт региона, отметил, что наставничество рассматривается в Поморье как практический и действенный инструмент кадровой политики. По его словам, в этом году Северный государственный медицинский университет и профильные образовательные организации региона выпускают 449 врачей и 769 специалистов со средним медицинским образованием, и для каждого из них работа с наставником становится обязательным этапом в начале карьеры. В области уже сформирован корпус наставников, включающий врачей и средний медперсонал во всех медучреждениях. Для них организовано специальное обучение по программе «Школа наставника в сфере здравоохранения», и первый поток уже завершил подготовку. За наставническую деятельность предусмотрены дополнительные выплаты — на три года в областном бюджете заложено более 33 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе заранее составлен перечень вакансий для трудоустройства выпускников, что позволяет начинать сопровождение специалиста ещё до получения диплома. Разработан также комплекс мер по закреплению кадров: подъёмные выплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья, надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и дополнительные ежемесячные выплаты. На 2026 год на подъёмные предусмотрено порядка 170 миллионов рублей, на компенсацию аренды жилья — около 66 миллионов.

– Таким образом, программа наставничества в регионе запускается не как отдельная кадровая мера, а как часть общей системы работы с кадрами: подготовка наставников, сопровождение выпускника, трудоустройство в конкретное медучреждение, финансовая поддержка и закрепление специалистов в медицинских организациях Архангельской области, - констатировал Александр Цыбульский.

Особый эмоциональный отклик на совещании вызвало выступление выпускницы СГМУ Юлии Чакиной из Архангельска. Девушка рассказала, что ещё во время учёбы работала медсестрой в больнице и твёрдо решила стать участковым педиатром. Отлично сдав государственные экзамены, она планирует отправиться по программе «Земский доктор» в Виноградовский округ. Юлия поделилась, что на ярмарках вакансий, организованных министерством и вузом, она познакомилась со своим будущим наставником и теперь уверена, что рядом с ней будет опытный коллега, который направит, подскажет и поддержит. Она пообещала стать врачом, которому доверят самых маленьких пациентов в любом уголке страны.

Президент Владимир Путин, обращаясь к Юлии, пожелал ей успехов и отметил, что помощь детям — это одно из самых благородных направлений в медицине.

— Вообще в целом медицина, помощь людям – это особая стезя, особое призвание, а помощь детям в этом ряду занимает особое место. От всего сердца желаю вам успехов, – подчеркнул Глава государства.