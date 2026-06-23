В Мадриде произошел взрыв в небоскребе, людей эвакуируют Фото: СОЦСЕТИ.

В Мадриде экстренно эвакуируют граждан из одного из самых высоких небоскребов Испании вследствие возгорания, сопровождавшегося значительным задымлением. Об этом сообщает местное издание El País.

Согласно имеющимся данным, пожарные службы оперативно отреагировали на происшествие, прибыв на место инцидента в кратчайшие сроки. Местные власти о пострадавших не сообщали, однако двум сотрудникам, подвергшимся воздействию угарного газа, была оказана медицинская помощь.

В Мадриде произошел взрыв в небоскребе

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв, произошедший внутри здания. Точные обстоятельства инцидента и первопричины пожара в настоящее время устанавливаются. Пожарные подразделения успешно локализовали очаг возгорания, предотвратив его дальнейшее распространение.

Небоскреб представляет собой 45-этажное здание, достигающее высоты приблизительно 248 метров, и считается одним из наиболее высоких зданий в Испании.

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