Жена Зеленского не отменила участие в конференции в Польше Фото: REUTERS.

Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена в отличие от мужа не отменила свое участие в конференции по Украине в Польше. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия.

"Уже понятно, что в свете последних событий сам Владимир Зеленский на конференцию не приедет...", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги – Елены Зеленской.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что правительство страны и украинский главарь не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце этой недели в польском Гданьске. об этом сообщил журналистам .

В конце мая Зеленская появилась на официальной деловой встрече с неформальным аксессуаром на руке. Супруга главы киевского режима появилась на встрече с фитнес-браслетом на руке. Тем самым она серьезно нарушила протокол мероприятия.